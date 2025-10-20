Полицейскую, которая сидела на больничном и открыла солярий, уволили со службы

Британскую полицейскую уволили за открытие солярия во время больничного

В Лондоне уволили 37-летнюю полицейскую Дженнифер Стоуерс, которая в течение двух лет вела прибыльный бизнес по нанесению автозагара, утверждая при этом, что не может работать из-за проблем с психическим здоровьем, пишет Daily Mail.

Стоуерс, служившая в Центрально-Западном подразделении столичной полиции, создала в соцсетях страницу про свой бизнес, где активно рекламировала услуги по мобильному загару — «для свадеб, девичников и частных визитов на дом».

При этом с ноября 2023 года она официально числилась нетрудоспособной и заявляла руководству, что не может находиться на службе. На заседании комиссии выяснилось, что офицер регулярно ездила к клиентам, размещала рекламу, вела активные соцсети.

«Это было просто хобби, которое помогало мне чувствовать себя лучше», — оправдывалась Дженнифер, утверждая, что не получала прибыли и брала плату лишь для покрытия расходов на бензин и расходные материалы.

Тем не менее, комиссия пришла к выводу, что действия полицейской были «преднамеренными и продуманными», и она «солгала руководству ради личной выгоды».

Кроме того, в соцсетях Стоуерс часто появлялась на фото из ночных клубов, баров и свадеб, что противоречило ее заявлениям о тяжелом психическом состоянии.

«Офицер нарушила честность и добросовестность, которые являются фундаментальными для роли полицейского. Ее действия подорвали общественное доверие к столичной полиции,» — говорится в заявлении.

В итоге Стоуерс была уволена со службы без права восстановления.

Ранее полицейский, схвативший за горло 15-летнюю девочку, признан виновным в нападении.