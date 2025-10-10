На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейский, схвативший за горло 15-летнюю девочку, признан виновным в нападении

В Англии офицера, схватившего за горло школьницу, признали виновным в нападении
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Офицер Британской транспортной полиции Адриан Янг признан виновным в нападении после того, как схватил 15-летнюю девушку за горло и грубо удерживал ее на станции метро, пишет Daily Mail.

На кадрах с камер наблюдения видно, как 48-летний Янг толкает девушку обратно через турникет, хватает ее за шею и прижимает к автомату, удерживая ее голову в течение примерно 30 секунд. После этого он надел на школьницу наручники и арестовал.

Очевидцы происшествия подали жалобу в полицию. По итогам расследования материалы были направлены в Королевскую прокуратуру, и Вестминстерский магистратский суд признал Янга виновным в нападении. Приговор будет вынесен 13 ноября 2025 года.

Помощник главного констебля Шон О'Каллаган назвал действия офицера «ужасающими» и подчеркнул, что применение силы против ребенка было «абсолютно неприемлемым».

«Полицейские должны сохранять контроль над ситуацией, а не усугублять ее. Янг подорвал доверие общества к нашей службе», — заявил О'Каллаган.

Полицейский в Англии признался в сексуальных связях с 14-летней девочкой и лишился работы.

