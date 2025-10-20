На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Конго выписали из больницы последнего пациента, излечившегося от Эболы

Shutterstock/FOTODOM

На выходных в Конго был выписан последний пациент, госпитализированный во время последней вспышки Эболы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что с 25 сентября новых случаев заболевания в стране не зарегистрировано. Окончание вспышки лихорадки Эбола будет зафиксировано через 42 дня при условии, что медики не выявят новых случаев заражения.

По информации ВОЗ, вспышка, впервые объявленная в округе Булапе в Касаи, Конго, 4 сентября, привела к 64 случаям заболевания, включая 53 подтвержденных и 11 вероятных.

«Выздоровление последнего пациента всего через шесть недель после объявления вспышки — это выдающееся достижение, демонстрирующее как прочное партнерство, национальный опыт и решимость позволили преодолеть трудности, связанные с спасением и защитой жизней», — заявил региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби.

20 августа профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что сегодня невозможно точно предсказать появление опасных мутаций вирусов, поэтому новые пандемии действительно вероятны. Однако бояться их не нужно, так как специалисты постоянно работают над новыми вакцинами и научными открытиями, и уже научились быстро справляться с такими вызовами.

Ранее ученый рассказал, стоит ли бояться эпидемии вируса чикунгуньи.

