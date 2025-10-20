В Конго выписали из больницы последнего пациента, излечившегося от Эболы

На выходных в Конго был выписан последний пациент, госпитализированный во время последней вспышки Эболы. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что с 25 сентября новых случаев заболевания в стране не зарегистрировано. Окончание вспышки лихорадки Эбола будет зафиксировано через 42 дня при условии, что медики не выявят новых случаев заражения.

По информации ВОЗ, вспышка, впервые объявленная в округе Булапе в Касаи, Конго, 4 сентября, привела к 64 случаям заболевания, включая 53 подтвержденных и 11 вероятных.

«Выздоровление последнего пациента всего через шесть недель после объявления вспышки — это выдающееся достижение, демонстрирующее как прочное партнерство, национальный опыт и решимость позволили преодолеть трудности, связанные с спасением и защитой жизней», — заявил региональный директор ВОЗ в Африке Мохамед Джанаби.

