В Приморском крае мать похитила маленькую дочь из реабилитационного центра

В Приморском крае мать тайно забрала дочь из реабилитационного центра

В Приморье мать самовольно забрала из реабилитационного центра семилетнюю дочь. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Инцидент произошел в Артеме. По данным ведомства, женщина сделала это тайно, не уведомив сотрудников.

Девочку изъяли из семьи из-за ненадлежащих условий, в которых она жила. Помимо этого, ее отчим является фигурантом уголовного дела по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка.

На данный момент материалы рассматриваются судом. Как рассказали в управлении СК по региону, на стадии расследования родительница оказывала противодействие правоохранительным органам. Помимо этого, она согласилась отправить дочь в центр.

«Мать ребенка собственноручно написала заявление о помещении ребенка в специальное учреждение, в связи с чем суд поместил ребенка в реабилитационный центр», – сообщается в публикации.

После того как женщина забрала девочку, следователи организовали проверку. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах мероприятий.

