Пассажир, выживший при крушении самолета AZAL в Казахстане, умер от рака

Oxu.az: умер пассажир, выживший при крушении самолета AZAL в Казахстане
Pavel Mikheyev/Reuters

Гражданин Азербайджана Нурулла Сираджов, пассажир самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), который выжил при крушении воздушного судна в декабре прошлого года, умер от онкологического заболевания. Об этом сообщает портал Oxu.az.

«Мужчина скончался сегодня утром в своем доме», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в день крушения мужчина вместе с женой собирались прилететь в Грозный, чтобы навестить сына. Кроме того, Сираджов должен был лечь в чеченском городе на операцию, связанную с раком. Однако из-за авиакатастрофы и он сам, и его супруга попали в больницу с травмами, а операция не состоялась.

В итоге азербайджанец сумел оправиться от последствий крушения самолета, но рак победить не смог.

Самолет Embraer-190 компании AZAL, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, в числе которых девять россиян. Всего на борту было 16 граждан России.

Ранее Путин назвал Алиеву причины крушения самолета AZAL и пообещал компенсации пострадавшим.

