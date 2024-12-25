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В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения самолета AZAL

В Казахстане возбудили уголовное дело по факту крушения самолета около Актау
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RVvoenkor/Telegram

По факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте республики.

Отмечается, что начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Пассажирский самолет авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. Как сообщило МЧС Казахстана, на месте падения лайнера возник пожар. Туда направили 52 человека личного состава и 11 единиц техники ведомства.

По данным азербайджанского информагентства APA, на борту самолета находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Согласно информации Mash, на борту могли быть 16 граждан России. В Azerbaijan Airlines назвали возможной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МЧС Казахстана назвали число выживших при крушении самолета в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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