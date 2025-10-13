На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож

В Бурятии осудили женщину, которая избивала своих детей и бросила в сына нож
true
true
true
close
Aleksandar Nalbantjan/Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии вынесли приговор женщине, которая систематически избивала сына и дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в период с марта 2024 по январь 2025 года в городе Гусиноозерске. Женщина постоянно избивала, а также применяла другие виды физического и психического насилия к двоим малолетним детям, используя как предлоги незначительные провинности и плохую успеваемость. Помимо этого, она порезала мальчику бедро, кинув в него кухонный нож. В феврале текущего года она на долгое время оставила детей одних, уехав в Улан-Удэ.

Органы опеки узнали о ситуации в связи с тем, что дети пропускали школу. Малолетних изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение. Именно там стало ясно, что их мать систематически совершала в отношении детей противоправные действия.

По решению суда женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию малолетних детей и их истязании и приговорена к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

Ранее мать-наркоманка почти полгода избивала дочь в Бурятии и избежала колонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами