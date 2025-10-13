В Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож

В Бурятии осудили женщину, которая избивала своих детей и бросила в сына нож

В Бурятии вынесли приговор женщине, которая систематически избивала сына и дочь. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все случилось в период с марта 2024 по январь 2025 года в городе Гусиноозерске. Женщина постоянно избивала, а также применяла другие виды физического и психического насилия к двоим малолетним детям, используя как предлоги незначительные провинности и плохую успеваемость. Помимо этого, она порезала мальчику бедро, кинув в него кухонный нож. В феврале текущего года она на долгое время оставила детей одних, уехав в Улан-Удэ.

Органы опеки узнали о ситуации в связи с тем, что дети пропускали школу. Малолетних изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение. Именно там стало ясно, что их мать систематически совершала в отношении детей противоправные действия.

По решению суда женщина признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию малолетних детей и их истязании и приговорена к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Наказание она будет отбывать в колонии общего режима.

