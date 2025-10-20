В приложении «Хорошие новости» запустили акцию «Забота, которая кормит»

В мобильном приложении «Хорошие новости» запустили всероссийскую благотворительную акцию «Забота, которая кормит». Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Акция продлится месяц и предоставит пользователям возможность помочь животным, находящимся в приютах. Участники смогут обменивать накопленные баллы на корм для животных из приютов. Принять участие можно до 20 ноября.

Баллы начисляются за участие в викторинах, публикацию новостей, репосты и другие активности в приложении. Их можно обменять на поощрения на маркетплейсе «Хороший маркет». Пользователи смогут выбрать корм для кошек и собак, который команда проекта передаст в приюты.

Как подчеркнул член Общественной палаты РФ, гендиректор «Союза российских городов» Андрей Максимов, такие инициативы формируют культуру участия и сопричастности.

«Когда человек видит, что его действия приносят конкретную пользу, он становится частью большого движения, частью сообщества. И это то, что сегодня нужно каждому гражданину нашей страны – чувство общности», — сказал он.

Отмечается, что инициатива направлена на развитие социальной ответственности, вовлечение граждан в полезные дела и поддержку отечественных брендов, которые делают заботу реальным действием.

«Мы верим, что хорошие новости способны менять мир. Акция «Забота, которая кормит» показывает: помощь может быть простой, и она доступна каждому. Теперь «хорошие баллы» еще и благотворительные, так как их можно обменивать на корм для животных в нашем маркете», — отметила менеджер специальных проектов мобильного приложения «Хорошие новости» Евгения Гайдукова.

Предполагается, что акция объединит неравнодушных людей из разных регионов России, которые обеспечат питомцев приютов кормом.