На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учитель, промышлявший детской проституцией, сменил имя и устроился работать в школу

В Японии учитель, промышлявший детской проституцией, устроился в школу
close
Issei Kato/Reuters

В Японии учителя арестовали за предполагаемое использование поддельной лицензии на преподавание. По версии следствия, он несколько раз менял фамилию, чтобы не попадать в национальный реестр педагогов, наказанных за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает The Japan Times.

По информации издания, 66-летний Масахито Кондо предоставил копию поддельной лицензии в совет по образованию префектуры Фукуока для устройства помощником учителя в средней школе. При этом мужчину в 2005 году арестовывали за причастность к делу о детской проституции. С того момента его лицензия на преподавание была аннулирована и не возобновлялась. Но мужчина еще минимум три раза менял фамилии и получал разрешение работать с детьми.

Ранее стало известно, что в японских школах появятся устройства для обнаружения камер для учителей-извращенцев.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами