Учитель, промышлявший детской проституцией, сменил имя и устроился работать в школу

В Японии учителя арестовали за предполагаемое использование поддельной лицензии на преподавание. По версии следствия, он несколько раз менял фамилию, чтобы не попадать в национальный реестр педагогов, наказанных за преступления против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщает The Japan Times.

По информации издания, 66-летний Масахито Кондо предоставил копию поддельной лицензии в совет по образованию префектуры Фукуока для устройства помощником учителя в средней школе. При этом мужчину в 2005 году арестовывали за причастность к делу о детской проституции. С того момента его лицензия на преподавание была аннулирована и не возобновлялась. Но мужчина еще минимум три раза менял фамилии и получал разрешение работать с детьми.

Ранее стало известно, что в японских школах появятся устройства для обнаружения камер для учителей-извращенцев.