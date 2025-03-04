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Пассажирка, которую не заметил угонщик машины, залила его перцовкой и помогла задержать

В Польше мужчина попытался угнать автомобиль, но пассажирка залила его перцовкой
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Depositphotos

В Польше мужчина хотел угнать автомобиль, но не заметил пассажирку на заднем сидении, сообщает ESKA.

Инцидент произошел днем в субботу, 22 февраля, в Воломине. Пара приехала на своей Toyota к банку и припарковались на ближайшей стоянке. Мужчина пошел к банкомату, чтобы снять деньги, а его жена осталась в салоне. Она заметила, что по парковке ходит подозрительный незнакомец, который дергает ручки автомобилей.

Наконец он подошел к машине, в которой сидела женщина, и открыл водительскую дверь. Однако он не заметил пассажирку, поскольку задние стекла были слегка затонированы. Угонщик завел двигатель и попытался покинуть парковку. В этот момент женщина, сидевшая сзади, испугалась и выбежала из машины, а ее спутник открыл дверь со стороны водителя и попытался вытащить вора на улицу, но не смог этого сделать. Тогда женщина распылила в лицо преступнику перцовый баллончик.

Пара задержала угонщика и обратилась в полицию. Теперь мужчина ответит за кражу автомобиля. За это ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее алтаец проснулся от удара об автобус, в который въехал угонщик его машины.

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