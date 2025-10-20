Россиянка вмешалась в драку, чтобы спасти экс-супруга, и ударила его обидчика ножом

Во Владикавказе женщина ранила мужчину ножом в спину, чтобы спасти бывшего мужа

Жительница Владикавказа спасла бывшего мужа, ударив его обидчика ножом в спину. Об этом стало известно порталу «Основа».

Недавно местная жительница обратилась к бывшему мужу за помощью, попросив его разобраться с 40-летним знакомым, который к ней приставал. 9 октября они встретились на улице Иристонской.

Во время серьезного разговора между мужчинами завязалась драка. Один из них имел при себе пистолет и решил воспользоваться им. Мужчина, заступившийся за женщину, явно проигрывал и уже был на мушке у оппонента, когда в потасовку вмешалась его бывшая.

Женщина ударила отвлекшегося обидчика ножом в спину. Было установлено, что 34-летняя женщина действовала в рамках самообороны, и его ранение оказалось не серьезным. Тем не менее мужчине потребовалась госпитализация. Сообщается, что ранее он уже был судим за имущественные и насильственные преступления.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая незаконное хранение оружия и незаконное изготовление огнестрельного оружия. Ведется следствие.

Ранее в Петербурге девушка ударила ножом желавшего познакомиться с ней мужчину.