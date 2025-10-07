В Петербурге девушка ударила ножом желавшего познакомиться с ней мужчину

В Петербурге девушку будут судить за нападение после попытки познакомиться

В Петербурге будут судить женщину, подозреваемую в нападении на мужчину на пляже. Об этом сообщает Piter.tv.

Инцидент произошел у Верхнего Суздальского озера. По словам пострадавшего, на пляж он пришел отдохнуть. В какой-то момент он заметил сидевшую на лавке девушку и решил познакомиться.

Сама девушка стала агрессивно отказываться от попыток завести нового знакомого, позже разговор превратился в ссору.

«Вскоре диалог перешёл в открытую ссору, в процессе которой обвиняемая дважды использовала нож, нанеся два удара, после чего покинула место инцидента», – сообщается в публикации.

В результате мужчина получил травмы живота и плеча, ему понадобилась помощь медиков.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, фигурантке уже предъявили обвинение. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

