Яндекс запустил программу лояльности для всех пользователей

Яндекс запустил программу лояльности «Свои Плюсы»
Zamrznuti tonovi/Shutterstock/FOTODOM

Яндекс запустил программу лояльности «Свои Плюсы», которая объединяет сервисы экосистемы и позволяет пользователям копить баллы, получать подарки, принимать участие в розыгрышах и открывать новые возможности в сервисах.

Баллы Плюса уже знакомы миллионам, как отметили в Яндексе их востребованность и использование растет год к году. Так, в среднем за месяц в 2025 году пользователи получают в 2,7 раз больше баллов, чем годом ранее, а общая сумма потраченных с 2022 года баллов превысила 71,8 млрд, что составляет 96% от накопленных.

Дополнительно программа включает игровые задания и систему уровней. За совершение определенных действий участники смогут получать подарки и промокоды от сервисов. А продвижения по четырем уровням программы зависит от количества используемых сервисов внутри экосистемы. Каждый сезон (зима, весна, лето, осень) набор сервисов-участников и наград будет обновляться. В первом сезоне участие примут 12 сервисов, среди которых Яндекс Пэй, Яндекс Такси, Кинопоиск, Яндекс Путешествия и другие.

Как отметил CEO Яндекс Плюс AdTech Андрей Гевак, в среднем пользователи Яндекса используют 3 сервиса в течение трех месяцев, а часть аудитории — шесть и более.

«Задача программы лояльности — помогать пользователям узнавать больше о возможностях и преимуществах сервисов Яндекса и наших партнеров, чтобы каждый мог выбрать для себя то, что сделает повседневную жизнь проще и удобнее», — сказал он.

Отдельно стоит отметить, что если ранее накопление баллов и задания были доступны только подписчикам Яндекс Плюса, то теперь участником программы может стать любой пользователь, даже без мультиподписки. Хотя у последних по-прежнему есть преимущества и бенефиты.

Аналитики отмечают, что такие системы лояльности становятся обычной практикой для крупных технологичных компаний. Очевидно, программа «Свои Плюсы» может усилить вовлеченность пользователей в сервисы компании и одновременно предоставить партнерам новые инструменты для продвижения своих продуктов, объединяя интересы обеих сторон.

