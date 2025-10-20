Следователи назвали сумму, которую обещали киллерам за убийство Симоньян

СК: обвиняемые в покушении на Симоньян согласились убить ее за $50 тысяч

За убийство главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян исполнителям пообещали заплатить $50 тысяч. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power Михаила Балашова и 11 участников, включая несовершеннолетних. Им предъявили обвинения в создании и участии в террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое, хулиганстве, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти по признакам национальности.

Следствие установило, что Балашов и Савельев собирали сведения о месте нахождения журналистки и ее передвижениях, а также планировали приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы для реализации преступного умысла.

Ячейка под названием «Чистая Кровь», созданная Балашовым в Москве в апреле 2022 года, совершила с сентября 2022 по июль 2023 года шесть нападений на иностранцев и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+, видеозаписи которых публиковались в сети с призывами к экстремисткой деятельности.

Преступный план по убийству Симоньян не был реализован — Балашова и Савельева задержали сотрудники ФСБ. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

