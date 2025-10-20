На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следователи назвали сумму, которую обещали киллерам за убийство Симоньян

СК: обвиняемые в покушении на Симоньян согласились убить ее за $50 тысяч
true
true
true
close
RT

За убийство главного редактора телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргариты Симоньян исполнителям пообещали заплатить $50 тысяч. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении организатора ячейки террористической организации National Socialism/White Power Михаила Балашова и 11 участников, включая несовершеннолетних. Им предъявили обвинения в создании и участии в террористической организации, содействии террористической деятельности, разбое, хулиганстве, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти по признакам национальности.

Следствие установило, что Балашов и Савельев собирали сведения о месте нахождения журналистки и ее передвижениях, а также планировали приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы для реализации преступного умысла.

Ячейка под названием «Чистая Кровь», созданная Балашовым в Москве в апреле 2022 года, совершила с сентября 2022 по июль 2023 года шесть нападений на иностранцев и представителей ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)+, видеозаписи которых публиковались в сети с призывами к экстремисткой деятельности.

Преступный план по убийству Симоньян не был реализован — Балашова и Савельева задержали сотрудники ФСБ. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее силовики предотвратили покушение на высокопоставленного военного в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами