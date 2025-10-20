На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина за 15 лет сделала 400 пластических операций, потратив $200 тысяч

OC: кореянка сделала за 15 лет 400 пластических операций, потратив $200 тысяч
Жительница Южной Кореи Гил Ли Вон за 15 лет сделала 400 пластических операций, потратив на них $200 тысяч, пишет Oddity Central.

Кореянка рассказала, что впервые обратилась к пластическим хирургам в 2010 году. Тогда она готовилась к вступительным экзаменам, начала набирать вес и столкнулась с насмешками по поводу своей внешности. Позже один из ее бывших бойфрендов также критиковал ее внешность, что стало решающим фактором для изменения внешности.

«Мой парень, с которым я встречалась с 27 до 30 лет, постоянно критиковал мою внешность, что разрушало мою самооценку. Я хотела полностью изменить себя. Тем не менее, я не жалею о сделанных операциях — теперь я уверена в себе», — призналась Гил Ли Вон.

За годы преображений женщина перенесла десятки процедур, включая ринопластику, изменение формы ушей, коррекцию век, контурную пластику лица и подбородка, операцию на ямочках, липосакцию, а также многочисленные инъекции филлеров, ботокса и стволовых клеток.

«Если учитывать и косметологические процедуры, и визиты к дерматологу, то всего их было около 400», — пояснила она.

Несмотря на потраченные средства, женщина не планирует останавливаться на достигнутом, хотя врачи советуют ей «не быть слишком жадной» и сосредоточиться на поддержании нынешнего результата.

Ранее хирург рассказал, сколько держится результат липосакции.

