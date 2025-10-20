На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первого замглавы Нефтеюганска арестовали по делу о превышении полномочий

РИА: замглавы Нефтеюганска Гусенкова арестовали по делу о превышении полномочий
Администрация города Нефтеюганска

В Ханты-Мансийском автономном округе арестовали первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник агентства подтвердил, что в отношении Гусенкова была избрана мера пресечения в виде ареста. Окружное управление Следственного комитета РФ сообщало о возбуждении уголовного дела и предъявлении ему обвинения.

Следствие установило, что в 2023 году Гусенков способствовал реализации объектов недвижимости, учредителем которых является город Нефтеюганск, по заниженной стоимости и с нарушением установленного порядка.

По данным сайта мэрии города, Павел Гусенков занимает должность первого заместителя главы Нефтеюганска с 2022 года. Он координирует работу департамента по делам администрации и нескольких отделов. Ранее он работал в силовых структурах и занимался бизнесом.

В доме Гусенкова силовики провели обыски 18 октября. Представители городской администрации заявляли, что сотрудничают со следователями, а органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

Ранее в мэрии Сургута прошли обыски.

