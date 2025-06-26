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В мэрии российского города проходят обыски

Обыски проходят в мэрии Сургута
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Андрей Стенин/РИА Новости

Правоохранительные органы проводят следственные действия в администрации Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, им оказывают помощь в проведении мероприятий. Об этом РИА Новостизаявили в пресс-службе мэрии города.

26 июня в сети появились сообщения о задержании якобы одного действующего сотрудника мэрии и одного бывшего.

«Администрация Сургута работает в тесном взаимодействии со следственными органами, оказывает им содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий», – отметили в пресс-службе.

Официальных комментариев по этой теме от силовых структур не поступало.

Сургут – самый крупный город Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) с населением около 430 тыс. человек.

До этого мэр Красноярска Владислав Логинов во время судебного заседания о выборе ему меры пресечения отказался признавать вину в получении взятки в размере 180 млн руб. На суде Логинов заявил, что его оговорили, и «никакой тендер на баньку он не менял».

Мэра Красноярска задержали утром 8 июня. Этому предшествовали несколько громких уголовных дел, возбужденных в регионе. Все они были связаны с дорожной инфраструктурой.

По мнению депутата горсовета Вячеслава Дюкова, Логинов «предчувствовал такое развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации Красноярска уволились его жена и сын. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее силовики пришли с обыском к замгубернатора Владимирской области.

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