В России призвали ввести налог на сахар для борьбы с ожирением

Врач Макиша призвала ввести налог на сахар для борьбы с ожирением

Появление налога на сахар позволит решить проблему ожирения в России, которая приобрела характер глобальной пандемии. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

Она предупредила, что к 2030 году с этой проблемой столкнется каждый второй россиянин.

«Это серьезная проблема, поскольку наличие лишнего жира нарушает всю метаболическую систему, приводит к гормональным сбоям и развитию более 200 различных заболеваний, включая онкологию», — отметила Макиша.

Чтобы справиться с этим, врач также призвала пропагандировать здоровое питание и образ жизни еще с детского сада и школы. Она также поддержала идею ограничить продажу сладких напитков детям и подросткам.

13 октября стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Ранее врач предупредила о последствиях введения запрета газировок для детей.