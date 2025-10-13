«Радикализм бессмыслен»: в Госдуме осудили идею запретить продавать сладкую газировку детям

Идея Национального родительского комитета запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним странная и бессмысленная. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что для улучшения здоровья россиян лучше мотивировать их выбирать здоровое питание и спорт, а не вводить ограничения.

«Более странного предложения трудно представить. Зачем снова что-то запрещать? Или может будет предложено пойти еще дальше и запретить любые продукты с высоким содержанием сахара: торты, конфеты, шоколад, мороженое, либо фастфуд и многое другое, что потенциально способно вызвать избыточный вес? Подобный радикализм абсолютно бессмыслен и никак не поспособствует улучшению здоровья населения. Более эффективным решением было бы усиление популяризации здорового образа жизни среди подростков, пропаганда здорового питания через СМИ, социальные сети и прочие доступные площадки. Лучше мотивировать молодых людей осознанно выбирать правильное питание и занятия спортом, нежели вводить очередные ограничения», — сказал он.

Леонов уточнил, что с проблемой детского ожирения помогут бороться строительство спортивных площадок и развитие бесплатных секций, а «не повсеместные запреты».

13 октября стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Позднее ее предложение в беседе с «Газетой.Ru» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов и предложил печатать на бутылках с подобными напитками «жуткие картинки» для антирекламы.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез.