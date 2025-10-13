На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радикализм бессмыслен»: в Госдуме осудили идею запретить продавать сладкую газировку детям

Депутат Леонов назвал странной идею запретить продавать сладкую газировку детям
true
true
close
Depositphotos

Идея Национального родительского комитета запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним странная и бессмысленная. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что для улучшения здоровья россиян лучше мотивировать их выбирать здоровое питание и спорт, а не вводить ограничения.

«Более странного предложения трудно представить. Зачем снова что-то запрещать? Или может будет предложено пойти еще дальше и запретить любые продукты с высоким содержанием сахара: торты, конфеты, шоколад, мороженое, либо фастфуд и многое другое, что потенциально способно вызвать избыточный вес? Подобный радикализм абсолютно бессмыслен и никак не поспособствует улучшению здоровья населения. Более эффективным решением было бы усиление популяризации здорового образа жизни среди подростков, пропаганда здорового питания через СМИ, социальные сети и прочие доступные площадки. Лучше мотивировать молодых людей осознанно выбирать правильное питание и занятия спортом, нежели вводить очередные ограничения», — сказал он.

Леонов уточнил, что с проблемой детского ожирения помогут бороться строительство спортивных площадок и развитие бесплатных секций, а «не повсеместные запреты».

13 октября стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Позднее ее предложение в беседе с «Газетой.Ru» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов и предложил печатать на бутылках с подобными напитками «жуткие картинки» для антирекламы.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез.

