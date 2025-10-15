Врач предупредила о последствиях введения запрета газировок для детей

Врач Дмитренко: запрет на продажу газировок детям может не сработать

Инициатива ввести в России запрет на продажу сладких газированных напитков детям может привести к обратному эффекту. Об этом RuNews24.ru заявила врач Екатерина Дмитренко.

«Эта мера схожа с уже действующим запретом на продажу энергетиков молодежи. Согласно предложениям, для защиты здоровья детей необходимо ограничить доступ несовершеннолетних к продуктам с высоким содержанием сахара и углеводов», — пояснила врач.

Однако она предупредила, что молодые люди в случае таких запретов могут начать искать обходные пути для получения запрещенных напитков. Чтобы улучшить здоровье молодежи, Дмитренко призвала также формировать у молодежи правильные привычки питания и адаптировать образовательную программу, чтобы они осознанно подходили к выбору питания.

13 октября стало известно, что Национальный родительский комитет отправил в Госдуму обращение с просьбой запретить продажу сладких газированных напитков несовершеннолетним. Глава организации Ирина Волынец пояснила, что такая продукция вредна для организма и может привести к возникновению тяжелых заболеваний.

Позднее ее предложение в беседе с «Газетой.Ru» поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он предложил печатать на бутылках с подобными напитками «жуткие картинки» для антирекламы.

Ранее в Госдуме осудили идею запретить продавать сладкую газировку детям.