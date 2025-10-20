На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ на некоторых мусорных полигонах у аэропортов обнаружили опасные скопления птиц

В РФ 15 из 151 проверенных полигонов у аэропортов опасны из‑за скоплений птиц
Unsplash

На 151 российском мусорном полигоне прошли проверки, в результате которых 15 из них были признаны опасными для находящихся рядом аэродромов и самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Там заявили, что масштабные орнитологические обследования продолжаются на объектах по обращению с твердыми коммунальными отходами, расположенных рядом с аэродромами.

«Их цель — выявить потенциально опасные скопления птиц и определить меры по предотвращению их появления. Проверки завершены на 151 полигоне, из которых 134 получили положительные заключения, а 15 — отрицательные», — сказали в пресс-службе.

В РЭО отметили, что основной причиной отрицательных результатов является недостаточная защита некоторых полигонов. Из-за этого птицы получают доступ к органическим отходам, которые они воспринимают в качестве корма. В течение шести месяцев такие полигоны обязаны устранить нарушения и пройти повторное исследование. Транспортная прокуратура осуществляет контроль за выполнением требований.

До этого заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов рассказал, что проблема с попаданием птиц в самолеты до сих пор остается актуальной, потому что при строительстве аэропортов не учитываются привычные маршруты полета пернатых.

Ранее в Испании самолет потерял часть носа из-за птицы.

