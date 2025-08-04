В Испании самолет потерял часть носа из-за птицы

Самолет Мадрид-Париж авиакомпании Iberia совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщило издание Elcaso.

Всего через несколько минут после начала полета Airbus A321 столкнулся с птицей, получив обширные повреждения носовой части. Как отмечает издание, птица попала в ту часть, где расположен корпус радара, и из-за скорости, на которой произошло столкновение, оторвала кусок носовой части Airbus.

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса из-за повреждения, которое помешало продолжению полета.

Пилот смог посадить воздушное судно без проблем. Никто не пострадал.

Вечером 30 июля в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя. В результате происшествия самолет получил повреждения, инструктор и курсант — не пострадали.

Ранее Турция начала штрафовать торопливых пассажиров в самолете.