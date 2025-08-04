На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Испании самолет потерял часть носа из-за птицы

В Испании самолет совершил аварийную посадку после потери части носа
true
true
true
close
Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Мадрид-Париж авиакомпании Iberia совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщило издание Elcaso.

Всего через несколько минут после начала полета Airbus A321 столкнулся с птицей, получив обширные повреждения носовой части. Как отмечает издание, птица попала в ту часть, где расположен корпус радара, и из-за скорости, на которой произошло столкновение, оторвала кусок носовой части Airbus.

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса из-за повреждения, которое помешало продолжению полета.

Пилот смог посадить воздушное судно без проблем. Никто не пострадал.

Вечером 30 июля в Оренбургской области учебный самолет вынужденно сел в поле из-за отказа двигателя. В результате происшествия самолет получил повреждения, инструктор и курсант — не пострадали.

Ранее Турция начала штрафовать торопливых пассажиров в самолете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами