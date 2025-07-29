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Пилот ответил, почему проблема с попаданием птиц в самолеты остается актуальной

Пилот Смирнов: птицы попадают в самолеты из-за игнорирования их маршрутов полета
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Проблема с попаданием птиц в самолеты до сих пор остается актуальной, потому что при строительстве аэропортов не учитываются привычные маршруты полета пернатых. Об этом радио Sputnik рассказал заслуженный пилот СССР, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

По его словам, людям стоит приспосабливаться к природе.

«Если проанализировать расположение аэропортов мира, окажется, что многие из них находятся рядом с полигонами отходов. Естественно, птицы слетаются туда за пищей, и никакие отпугиватели не помогают. Решение одно: либо ликвидировать свалки, либо переносить аэропорты», — сказал Смирнов.

Эксперт отметил, что аэропорты оснащают радарами, которые могут фиксировать стаи птиц. Он добавил, что одним из самых необычных методов борьбы с ними является акустическое отпугивание. Однако этот метод со временем перестал работать. Для решения проблемы важно подойти к ней системно, заключил пилот.

24 июля сообщалось, что летевший из Читы в Москву самолет не смог совершить полет из-за попадания птицы в двигатель. Рейс U694 по маршруту Чита — Москва перенесли.

Ранее стало известно, что стая птиц помешала посадить самолет в аэропорту Новосибирска.

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