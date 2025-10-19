В курском ТЦ девочка схватилась за ленту эскалатора и рухнула с высоты

В Курске девочке понадобилась помощь медиков после падения с эскалатора. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в торговом центре «Европа». На кадрах с места заметно, как ребенок ухватился за движущуюся ленту и, цепляясь за нее, доехал до второго этажа, но в какой-то момент рухнул вниз.

Сейчас пострадавшей оказывают помощь медики, характер ее травм и детали о состоянии не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

«По данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска организована процессуальная проверка», – сообщается в публикации.

Глава регионального СК поручил возбудить уголовное дело.

Сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

