В курском ТЦ девочка схватилась за ленту эскалатора и рухнула с высоты

В Курске девочка упала эскалатора в торговом центре
В Курске девочке понадобилась помощь медиков после падения с эскалатора. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в торговом центре «Европа». На кадрах с места заметно, как ребенок ухватился за движущуюся ленту и, цепляясь за нее, доехал до второго этажа, но в какой-то момент рухнул вниз.

Сейчас пострадавшей оказывают помощь медики, характер ее травм и детали о состоянии не уточняются.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники Следственного комитета.

«По данному факту следственным отделом по Центральному административному округу города Курска организована процессуальная проверка», – сообщается в публикации.

Глава регионального СК поручил возбудить уголовное дело.

Сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Новосибирске 15-летняя девушка сорвалась с эскалатора в торговом центре.

