Россиянам рассказали, как мошенники стали атаковать ищущих работу

Мошенники стали притворяться работодателями и требовать у россиян копии документов под предлогом трудоустройства. Об этом рассказал РИА Новости координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Жертв просят прислать копии паспортов, ИНН, СНИЛС или даже номера банковских карт якобы для «оформления договора». В реальности эти данные используются для кражи личных данных и денег», — рассказал депутат.

Чиновник предостерег россиян о том, что предложения высокой зарплаты за работу без опыта нередко оказываются мошенническими, при этом на соискателей на такие «вакансии» нередко оказывают давление, чтобы те поскорее отправили документы, не успев проверить «работодателей».

«Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании», — подчеркнул он.

Немкин также добавил, что законопослушные работодатели не требуют платы за стажировку. По его словам, сейчас выявление подобных мошеннических схем ведется на федеральном уровне.

