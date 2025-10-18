На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему петербурженка бросила на улице коляску с ребенком

В Петербурге мать оставила младенца в коляске из-за нервного срыва
Питерский Следком

В Санкт-Петербурге женщина, чью дочь нашли в коляске у мусорки, объяснила свои мотивы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

«В 7:30 утра я вышла на улицу и оставила своего ребенка в районе мусорных контейнеров, в коляске. Из-за финансовых проблем и нервного срыва я ушла. В содеянном раскаиваюсь, вину свою признаю», — сказала женщина на допросе.

Утром 17 октября прохожий обнаружил около мусорных баков на Московском проспекте коляску с ребенком и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ — оставление ребенка в опасности. На данный момент жизни и здоровью младенца ничто не угрожает.

Следствие установило, что 35-летняя мать ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Также сообщается, что в 2023 году микрофинансовая организация «Займер» подала на нее два иска.

Ранее россиянку наказали за то, что она доверила своего ребенка знакомому.

