На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянку наказали за то, что она доверила своего ребенка знакомому

В Югре мать доверила девятимесячного ребенка знакомому, а тот бросил коляску
true
true
true

В Нефтеюганске женщину наказали за то, что она доверила ребенка знакомому. Об этом сообщили в полиции Югры.

Недавно в дежурную часть поступило сообщение о том, что кто-то оставил в гостинице коляску с ребенком. На место прибыли правоохранители и разыскали мать девятимесячного малыша, ею оказалась 33-летняя местная жительница.

В темное время суток она пошла в магазин с коляской и встретила знакомого, которого попросила присмотреть за ребенком. Однако мужчина бросил коляску холле гостиницы и куда-то ушел.

Ребенок не пострадал, но был доставлен в Нефтеюганскую окружную больницу. А на мать младенца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь женщина стоит на профилактическом учете.

«В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее россиянка издевалась над новорожденной дочерью и довела ее до обезвоживания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами