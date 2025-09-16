Россиянку наказали за то, что она доверила своего ребенка знакомому

В Югре мать доверила девятимесячного ребенка знакомому, а тот бросил коляску

В Нефтеюганске женщину наказали за то, что она доверила ребенка знакомому. Об этом сообщили в полиции Югры.

Недавно в дежурную часть поступило сообщение о том, что кто-то оставил в гостинице коляску с ребенком. На место прибыли правоохранители и разыскали мать девятимесячного малыша, ею оказалась 33-летняя местная жительница.

В темное время суток она пошла в магазин с коляской и встретила знакомого, которого попросила присмотреть за ребенком. Однако мужчина бросил коляску холле гостиницы и куда-то ушел.

Ребенок не пострадал, но был доставлен в Нефтеюганскую окружную больницу. А на мать младенца составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь женщина стоит на профилактическом учете.

«В настоящее время решается вопрос о возвращении ребенка законному представителю», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее россиянка издевалась над новорожденной дочерью и довела ее до обезвоживания.