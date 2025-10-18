На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге задержали женщину, оставившую младенца на улице

СК проверяет женщину, оставившую младенца в коляске на улице в Петербурге
true
true
true
close
Питерский Следком

В Санкт-Петербурге задержана женщина, оставившая младенца в коляске на улице. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел утром 17 октября, когда прохожий обнаружил коляску с ребенком и сообщил о случившемся. По данному факту следственный отдел по Московскому району ГСУ СК России по городу возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ — оставление ребенка в опасности.

Следствие установило, что 35-летняя мать ранее уже привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и на этот раз оставила дочь в опасной ситуации. На данный момент жизни и здоровью младенца ничто не угрожает.

Женщина задержана, и следственные органы продолжают комплекс действий для установления всех обстоятельств происшествия.

До этого в Бурятии вынесли приговор женщине, которая систематически избивала сына и дочь. Женщина постоянно избивала, а также применяла другие виды физического и психического насилия к двоим малолетним детям, используя как предлоги незначительные провинности и плохую успеваемость.

Ранее в Индии дети преследовали россиянку, отчитавшую их за кидание мусора.

