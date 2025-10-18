На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трое мужчин похитили петербуржца и силой вымогали у него 400 тысяч рублей

В Петербурге троица похитила мужчину на глазах у его подруги и вымогала деньги
Shutterstock

В Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, вымогавших у жертвы 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД по городу и области.

Накануне в полицию обратилась петербурженка, по словам которой, неизвестные силой посадили ее партнера в машину белого цвета на Гончарной улице и скрылись. В тот же день подозрительный автомобиль марки Datsun был остановлен на Кременчугской улице.

Водителя и двух пассажиров в возрасте 24, 29 и 33 лет задержали и доставили в полицию. Там на них составили административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) и оставили на ночь в отделении.

Позже в отдел полиции пришел 41-летний мужчина, который рассказал, что эта троица похитила и возила его по городу. Злоумышленники избивали жертву, угрожали ножом и требовали 400 тыс. рублей. Потом они высадили его у автозаправочной станции на улице Миргородской и уехали.

Сообщается, что к инциденту может быть причастна 29-летняя женщина, ее также привлекли к административной ответственности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее дагестанец вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его.

