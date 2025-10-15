На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дагестанец вымогал у юноши деньги за флирт с девушкой в соцсетях и ограбил его

В Дагестане 20-летний юноша потерял деньги после откровенной переписки
Telegram-канал «КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА»

В Махачкале молодой человек вымогал деньги у знакомого из-за переписки с его подругой, сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

Недавно в полицию обратился 20-летний местный житель, который лишился 9500 рублей. Эту сумму, по словам заявителя, у него силой забрал его 19-летний знакомый.

Оказалось, что подозреваемый сначала вымогал деньги у жертвы за то, что он отправлял его подруге «пошлые стикеры». Несмотря на то, что девушка сама охотно поддерживала интимную переписку, она поделилась ее деталями со своим приятелем.

Тогда он решил шантажировать знакомого, угрожая распространить информацию, которая якобы могла его опорочить. Сначала пострадавший отказался платить, но злоумышленник избил его и ограбил, а затем стал вымогать еще 15 тыс. рублей.

Правоохранители начали проверку по факту инцидента.

Ранее продавец алкомаркета из Ленобласти вымогал у девушки-подростка неприличные фото и видео.

