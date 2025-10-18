Подмосковная спортсменка взяла серебро на международных соревнованиях по фехтованию

Спортсменка из Подмосковья заняла второе место на турнире по фехтованию

Фехтовальщица из Подмосковья Анна Соловьева взяла серебро на этапе кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале Соловьева оказалась сильнее Амиты Бертье из Сингапура, а в финале спортсменка из Подмосковья соревновалась с россиянкой Владиславой Пенюшкиной.

«Решающее противостояние принесло Анне Соловьевой «серебро» турнира. Третье место поделили спортсменки с Филиппин и из Сингапура», — говорится в сообщении ведомства.

Анна Соловьева является воспитанницей подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.

Международные соревнования по фехтованию — этап Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин проходили с 7 по 13 октября 2025 года в Сингапуре.