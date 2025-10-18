На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подмосковная спортсменка взяла серебро на международных соревнованиях по фехтованию

Спортсменка из Подмосковья заняла второе место на турнире по фехтованию
true
true
true
close
Shutterstock

Фехтовальщица из Подмосковья Анна Соловьева взяла серебро на этапе кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В полуфинале Соловьева оказалась сильнее Амиты Бертье из Сингапура, а в финале спортсменка из Подмосковья соревновалась с россиянкой Владиславой Пенюшкиной.

«Решающее противостояние принесло Анне Соловьевой «серебро» турнира. Третье место поделили спортсменки с Филиппин и из Сингапура», — говорится в сообщении ведомства.

Анна Соловьева является воспитанницей подмосковного Училища олимпийского резерва № 1.

Международные соревнования по фехтованию — этап Кубка мира серии «сателлит» по рапире среди женщин проходили с 7 по 13 октября 2025 года в Сингапуре.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами