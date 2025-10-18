Официальный дилер вернет владельцу Porsche деньги за неисправный автомобиль

Мосгорсуд обязал официального дилера ООО «Порше Центр Москва» вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дилер также должен будет выплатить автолюбителю разницу в цене на покупку нового автомобиля, и выплатить штраф и неустойку.

Москвич купил Porsche в феврале 2021 года, уже осенью в автомобиле обнаружилась неисправность.

«Во время диагностики была установлена проблема с тахометром ... . Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули», — говорится в сообщении.

Хозяин автомобиля хотел расторгнуть договор купли-продажи, вернуть стоимость машины и разницу между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового. Дилер, в свою очередь, предлагал дождаться доставки запчастей. Покупатель отказался ждать и обратился в суд.

В результате Мосгорсуд обязал ООО «Порше Центр Москва» выплатить мужчине стоимость автомобиля, штраф и неустойку.

2 сентября в Екатеринбурге автовладелец через суд добился возврата продавцу кроссовера Exeed LX, в котором магнитола самопроизвольно включала радио на высокой громкости, и взыскал с него крупный штраф и неустойку.

