Официальный дилер вернет владельцу Porsche деньги за неисправный автомобиль

Мосгорсуд обязал дилера вернуть владельцу деньги за неисправный Porsche
true
true
true
close
Janis Baiks/Shutterstock/FOTODOM

Мосгорсуд обязал официального дилера ООО «Порше Центр Москва» вернуть владельцу деньги за покупку неисправного Porsche. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что дилер также должен будет выплатить автолюбителю разницу в цене на покупку нового автомобиля, и выплатить штраф и неустойку.

Москвич купил Porsche в феврале 2021 года, уже осенью в автомобиле обнаружилась неисправность.

«Во время диагностики была установлена проблема с тахометром ... . Был составлен акт работ, которые должны были устранить поломку. Спустя полтора месяца никаких изменений с машиной не произошло, водителю ее не вернули», — говорится в сообщении.

Хозяин автомобиля хотел расторгнуть договор купли-продажи, вернуть стоимость машины и разницу между ценой бракованного автомобиля и аналогичного нового. Дилер, в свою очередь, предлагал дождаться доставки запчастей. Покупатель отказался ждать и обратился в суд.

В результате Мосгорсуд обязал ООО «Порше Центр Москва» выплатить мужчине стоимость автомобиля, штраф и неустойку.

2 сентября в Екатеринбурге автовладелец через суд добился возврата продавцу кроссовера Exeed LX, в котором магнитола самопроизвольно включала радио на высокой громкости, и взыскал с него крупный штраф и неустойку.

Ранее были названы 12 самых ликвидных седанов и хетчбэков в России.

