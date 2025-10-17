Девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе, отправили на лечение в Москву

В Москву отправили на лечение девочку, выброшенную отцом из окна в Уфе

Девочку, которую отец выбросил из окна в Уфе, отправили на лечение в Москву. Об этом сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

После того как врачам удалось сохранить девочке жизнь и стабилизировать ее состояние, стало ясно, что ребенку требуется медицинская помощь четвертого уровня. Для этого специалисты Центра медицины катастроф спецбортом отправили пациентку в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в столице.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых в Уфе. По версии следствия, мужчина выбросил трехлетнюю дочь из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали. Момент, когда отец выбросил ребенка с высоты, попал на видео.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.