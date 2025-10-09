Момент, когда отец выбросил из окна трехлетнюю дочь в Уфе, попал на видео

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Уфе на видео попал момент, когда отец выбросил из окна трехлетнюю дочь
Момент, когда в Уфе 34-летний отец выбросил из окна свою трехлетнюю дочь, попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал 112.

На видео с места происшествия видно, как мужчина выбрасывает ребенка из окна на балконе. Сначала он сбрасывал вниз вещи, а затем схватил девочку.

Предварительно, в момент совершения преступления мужчина был трезв. Пока что он не смог объяснить правоохранительным органам мотивы своего поступка.

Инцидент произошел 9 октября в квартире на четвертом этаже дома по улице Ульяновых. По версии следствия, мужчина выбросил своего ребенка из окна четвертого этажа. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Девочка с травмами была доставлена в медицинское учреждение в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали.

Ранее россиянин выбросил годовалую дочь с пятого этажа и избежал колонии.

