На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпания требовала больничный у стюардессы, скончавшейся после рейса

Тайваньская авиакомпания потребовала у умершей стюардессы больничный лист
true
true
true
close
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Тайваньская авиакомпания Eva Air принесла официальные извинения семье умершей стюардессы после того, как представитель компании по ошибке потребовал у нее документы уже после ее смерти, пишет » Би-би-си ».

34-летняя бортпроводница по фамилии Сунь скончалась 8 октября в больнице города Тайчжун. 24 сентября во время рейса из Милана в Таоюань она почувствовала себя плохо и после прилета была госпитализирована.

Через несколько дней после ее смерти семья Сунь получила текстовое сообщение от сотрудника Eva Air с просьбой подтвердить, что стюардесса подала заявление на больничный отпуск. Родные ответили копией свидетельства о смерти, после чего история вызвала масштабное общественное возмущение.

Сообщается, что власти Тайваня и руководство авиакомпании начали расследование, чтобы установить, не было ли женщине отказано в медицинской помощи или давления с целью продолжать работу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

Больница Китайского медицинского университета в Тайчжуне, где умерла бортпроводница, пока не сообщила официальную причину ее смерти.

Позже авиакомпания выразила соболезнования семье сотрудницы и подчеркнула, что «здоровье и безопасность работников и пассажиров являются главным приоритетом компании».

«Уход госпожи Сунь навсегда останется болью в наших сердцах. Мы обязуемся провести расследование с максимальной ответственностью», — прокомментировал президент компании Сунь Цзя-Мин.

Ранее в США пассажирку самолета примотали скотчем к сиденью из-за странного поведения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами