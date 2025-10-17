Авиакомпания требовала больничный у стюардессы, скончавшейся после рейса

Тайваньская авиакомпания Eva Air принесла официальные извинения семье умершей стюардессы после того, как представитель компании по ошибке потребовал у нее документы уже после ее смерти, пишет » Би-би-си ».

34-летняя бортпроводница по фамилии Сунь скончалась 8 октября в больнице города Тайчжун. 24 сентября во время рейса из Милана в Таоюань она почувствовала себя плохо и после прилета была госпитализирована.

Через несколько дней после ее смерти семья Сунь получила текстовое сообщение от сотрудника Eva Air с просьбой подтвердить, что стюардесса подала заявление на больничный отпуск. Родные ответили копией свидетельства о смерти, после чего история вызвала масштабное общественное возмущение.

Сообщается, что власти Тайваня и руководство авиакомпании начали расследование, чтобы установить, не было ли женщине отказано в медицинской помощи или давления с целью продолжать работу, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

Больница Китайского медицинского университета в Тайчжуне, где умерла бортпроводница, пока не сообщила официальную причину ее смерти.

Позже авиакомпания выразила соболезнования семье сотрудницы и подчеркнула, что «здоровье и безопасность работников и пассажиров являются главным приоритетом компании».

«Уход госпожи Сунь навсегда останется болью в наших сердцах. Мы обязуемся провести расследование с максимальной ответственностью», — прокомментировал президент компании Сунь Цзя-Мин.

