В Бразилии пропавшую невесту нашли в доме священника

LADBible: священник в Бразилии спрятал дома чужую невесту
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Бразилии пропавшую невесту нашли в доме священника, пишет LADBible.

В бразильском городе Нова-Маринга жители обнаружили, что местный священник спрятал невесту одного из прихожан под раковиной в ванной в своем доме, пишет LADBible.

По данным местных СМИ, группа мужчин ворвалась в дом 42-летнего преподобного Лучано Браги Симпличио, подозревая, что он прячет женщину. На кадрах, попавших в интернет, видно, как священник, одетый только в шорты, пытается не впустить людей в комнату. Один из мужчин выбил дверь табуреткой — за ней под раковиной нашли 21-летнюю невесту, которая плакала и, по словам очевидцев, была в майке и шортах.

И священник, и девушка отрицали наличие интимных отношений. Симпличио заявил, что женщина пришла в дом только для того, чтобы принять душ после работы в церкви.

В Епархии сообщили, что начали внутреннее расследование. В официальном заявлении представители Церкви отметили, что «все необходимые канонические меры принимаются» и призвали прихожан «сохранять понимание и молиться».

По предварительным данным, расследование должно установить, нарушил ли священник Кодекс канонического права, запрещающий католическим священнослужителям вступать в личные отношения.

Ранее монахиня продемонстрировала навыки битбокса и прославилась в соцсетях.

