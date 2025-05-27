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Монахиня продемонстрировала навыки битбокса и прославилась в соцсетях

Metro: в Бразилии монахиня показала навыки битбокса и прославилась в сети

В Бразилии монахиня показала навыки битбокса и стала звездой соцсетей, пишет Metro.

Монахиня из Бразилии стала знаменитой в соцсетях после того, как неожиданно исполнила битбокс во время телеэфира на канале Pai Eterno. Фрагмент с ее выступления быстро разошелся по интернету. На записи видно, как две монахини и священник находятся в студии, чтобы рассказать о своей духовной деятельности. Все участники выступления были одеты в традиционную одежду: светло-синие юбки, белые жакеты, золотые крестики и белые головные уборы у монахинь, а священник — в чёрное с воротником-пристежкой.

Первоначально гости пели жизнерадостную мелодию, но затем сестра Марицел поднесла микрофон ко рту и начала виртуозно импровизировать в стиле битбокса. Ее коллега и священник подхватили ритм и начали танцевать вместе с ней прямо в студии. Ведущий программы уступил им центр сцены, чтобы зрители могли наслаждаться необычным выступлением.

Ранее в США отстранили священника, разрешившего поп-певице снять клип в церкви.

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