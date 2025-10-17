На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне раньше обычного начали покупать новогодние украшения

В России в III квартале продажи новогодних украшений выросли в 2,5 раза
Depositphotos

Россияне в этом году раньше обычного начали готовиться к Новому году. Согласно данным платформы «Авито», которые приводит РИАМО, в третьем квартале продажи праздничных украшений выросли на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению со вторым кварталом — сразу в 2,5 раза. Средний чек за новогодний декор составил 4 тыс. рублей.

Параллельно с украшениями пользователи стали активнее покупать предметы освещения. Эксперты связывают эту тенденцию с растущей популярностью света как полноценного элемента интерьера — с его помощью можно зонировать пространство и подчеркивать дизайнерские решения.

Так, покупатели стали приобретать новое настольное и напольное освещение (лампы и торшеры) чаще на 12%. Их средняя цена — 5 тыс. рублей. Продажи потолочного и настенного освещения (люстр и светильников) увеличились на 6%. Их в среднем покупали за 5 тыс. рублей. Светодиодную подсветку стали покупать чаще на 4%.

Также аналитики отметили повышенный интерес к декоративным элементам: на 10% выросли продажи свечей (средняя цена — 1 тыс. рублей), на 8% увеличился спрос на вазы, кашпо и искусственные цветы (в среднем — 2,5 тысячи рублей), а скульптуры, статуэтки и панно стали покупать на 5% чаще при средней стоимости 4 тыс. рублей.

Маркетолог, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Борис Григорьев до этого говорил, что антикварные вещи и красные (огненные) лошади войдут в число самых популярных подарков на Новый год. По его словам, особенным спросом пользуются раритетная посуда и элементы интерьера советской эпохи или XIX века.

При этом у покупателей спадает интерес к винтажным елочным игрушкам, которые были востребованы некоторое время назад, отметил эксперт.

Ранее россиянам напомнили о праве на подарки от государства на Новый год.

