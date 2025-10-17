Врач ответил, нужно ли лечить детям молочные зубы

Молочные зубы у детей важно лечить, если их смена на постоянные ожидается нескоро, потому что воспаление может повредить зачаток коренного зуба. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-стоматолог-ортодонт Юнус Ахмурзаев.

По его словам, зубы, которые уже шатаются, обычно оставляют под наблюдением или аккуратно удаляют. Врач уточнил, что необходимость лечения определяет специалист.

«Родителям важно регулярно приводить ребенка на профилактические осмотры, чтобы вовремя заметить кариозные изменения и предотвратить осложнения», — добавили в сообщении.

Практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица» Егана Маруфиди до этого рассказала «Газете.Ru», что при повреждении молочных зубов могут пострадать зачатки постоянных, которые расположены под ними. Травма может вызвать воспаление и смещение костной ткани, что и оказывает негативное влияние на будущие постоянные зубы. Чаще всего повреждение зубов у детей вызваны падением и ударами во время игр, катанием на велосипедах или самокатах, бегом или прыжками или из-за неосторожного обращения с твердыми и острыми предметами.

