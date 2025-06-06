Чем опасна травма молочного зуба у ребенка, рассказал врач

При повреждении молочных зубов могут пострадать зачатки постоянных, которые расположены под ними. Травма может вызвать воспаление и смещение костной ткани, что и оказывает негативное влияние на будущие постоянные зубы, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Чаще всего повреждение зубов у детей вызваны падением и ударами во время игр, катания на велосипедах или самокатах, бега или прыжков или из-за неосторожного обращения с твердыми и острыми предметами.

«Подвижные дети могут пораниться и получить повреждения эмали, вывихи и переломы зубов. Одна из самых распространенных травм — это полный вывих, когда зуб выпадает из лунки. Это выглядит как отсутствие зуба во рту и нередко приводит к недоразвитию челюсти с последующим сужением. Стоит также учитывать, что малыши в стрессовом состоянии могут проглотить вывихнутый зуб. При переломе осколки часто травмируют полость рта. Если сломан передний молочный зуб, то повреждаются губы, язык, слизистая десен. Также при вывихе и вколоченном вывихе (когда зуб как-бы врезается в десну) меняется цвет зуба, так как внутри происходят кровоизлияние и гибель нерва. В последующем это приводит к гнойным воспалениям, образованию кист в верхушечной части и резорбции корней (разрушению и рассасыванию твердых тканей), потере фиксации зубов в челюсти», — рассказала врач.

Специалист также подчеркивает, что иногда после получения травмы внешних изменений нет и ребенка может ничего не беспокоить. Однако в дальнейшем может оказаться, что в зубах образовались невидимые трещины и внутрикорневые переломы. Если скрытый процесс не остановить, могут возникнуть серьезные осложнения — инфицирование и сепсис.

«Если ребенок получил повреждения ротовой полости, необходимо прополоскать рот водой, промокнуть травмированную область чистым ватным диском или кусочком марли. При необходимости следует принять обезболивающие препараты, например нурофен. Полезно также приложить холод к месту ушиба. После любой травматизации рекомендуется в первые 2-3 часа обратиться за медицинской помощью», — заключила специалист.

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