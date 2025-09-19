На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ветеринар ответил, могут ли кошки распознавать недомогания людей

Ветеринар Логинов: кошки могут распознавать недомогания людей
true
true
true
close
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Домашние кошки могут распознавать недомогания человека и снижать болевые ощущения. Об этом Pravda.Ru рассказал руководитель ветеринарной клиники доктора Логинова Николай Логинов.

По его словам, у эти питомцы реагируют на проблемные зоны организма.

«Кошка запрыгивает на кровать и ложится именно там, где у человека болит — например, в области живота или на ноге. Она начинает мурлыкать и как будто делает массаж. Через несколько минут боль заметно уменьшается», — рассказал Логинов.

Он отметил, что коты также могут устраиваться у головы хозяина при головной боли. Эксперт отметил, что они улавливают биополя или патологические зоны и за счет мурлыканья воздействуют на них. Однако пока этот механизм не изучен, добавил специалист.

Ветеринарный врач, кандидат ветеринарных наук Сергей Середа до этого говорил, что депрессия – это заболевание, которое может быть не только у людей, но и у домашних питомцев – кошек и собак. Если четвероногий друг стал апатичным и вялым, начал отказываться от еды и общения, перестал играть или начал делать это очень редко и нехотя – все это может указывать на депрессивное состояние.

Ранее зоопсихолог ответил, могут ли кошки мстить хозяину.

