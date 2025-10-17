Врач рассказала, как определить степень голода с помощью воды

Стакан воды может помочь определить степень голода, если после него желание поесть не пропало, значит пора перекусить. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева.

По ее словам, питание лучше делить на три основных приема пищи, между ними можно добавить перекусы, если в течение дня появляются голод и упадок сил, — это снизит риск переедания за обедом или ужином. Врач призвала не терпеть сильный голод, потому что это увеличит риск переесть в дальнейшем и употребить пищу так быстро, что ей сложно будет перевариться.

«А еще существует вероятность, что голод победит, и человек не дождется основного приема пищи, соблазнившись на первое попавшееся, например, фастфуд, печенье, конфеты», — добавила Писарева.

Результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что почти треть опрошенных россиян (31%) утоляют водой и чашкой чая голод между основными приемами пищи. Еще 29% респондентов стараются перекусывать полезными продуктами между основными приемами пищи и выбирают для этого фрукты, орехи или йогурт. Четверть россиян утоляют голод первым, что попадется под руку. Еще 12% просто терпят до следующего приема пищи.

Ранее ученые раскрыли новый механизм контроля аппетита.