Ученые раскрыли новый механизм контроля аппетита

Исследователи Лейпцигского университета и берлинской клиники Charité выяснили, как белок MRAP2 влияет на работу рецептора MC4R в мозге, отвечающего за регуляцию чувства голода и энергетического баланса. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

MC4R активируется гормоном α-MSH и играет ключевую роль в подавлении аппетита. Мутации в гене этого рецептора считаются одной из наиболее распространенных генетических причин тяжелого ожирения. Ученые показали, что белок MRAP2 необходим для «транспортировки» MC4R на поверхность клетки, где рецептор может эффективнее передавать сигналы насыщения.

В работе использовались современные методы флуоресцентной микроскопии и биосенсоры, позволившие в живых клетках наблюдать за взаимодействием MRAP2 и MC4R. По словам авторов, открытый механизм открывает путь к новым стратегиям терапии, которые могут имитировать действие MRAP2 и тем самым помочь в борьбе с ожирением и связанными метаболическими нарушениями.

«Мы гордимся тем, что теперь удалось понять не только структуру и активацию рецептора, но и процессы его транспортировки и доступности», — отметила профессор Аннетт Бек-Зикингер, руководитель Центра исследовательской коллаборации CRC 1423.

Ученые подчеркнули, что результаты имеют практическое значение: в будущем они могут лечь в основу новых подходов к контролю веса и разработке препаратов, действующих на систему регуляции аппетита.

