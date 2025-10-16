На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, чем россияне утоляют голод

Почти треть опрошенных россиян утоляют водой и чаем голод между примами пищи
true
true
true
close
Iryna Inshyna/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть опрошенных россиян (31%) утоляют водой и чашкой чая голод между основными приемами пищи. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Пакет» от Х5 (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 29% респондентов стараются перекусывать полезными продуктами между основными приемами пищи и выбирают для этого фрукты, орехи или йогурт. Четверть россиян утоляют голод первым, что попадется под руку. Еще 12% просто терпят до следующего приема пищи.

Респонденты заявили, что хотели бы питаться правильно. Опрошенные пояснили, что их цель — повысить качество жизни и быть лучшей версией себя, часть так решили сделать из-за плохого самочувствия или рекомендации врача, примеров близких людей или руководствуясь рекомендациями из соцсетей. По словам опрошенных, времени на готовку зачастую не хватает, полезные товары могут стоить дорого, силы воли не хватает, плюс есть любовь к вредной еде, поэтому переход к осознанному питанию откладывается.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

