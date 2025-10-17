На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве ветеринары удалили собаке 28 зубов

Ветеринары в Москве удалили собаке 28 зубов
ГБУ «Мосветобъединение»

Специалисты из Зеленоградской ветклиники провели операцию девятилетней собаке и удалили ей 28 зубов почти за два часа. Об этом »Москве 24» рассказали в столичной госветслужбе.

Владельцы собаки-метиса Пенелопы обратились к ним с жалобами на подозрение болезненности зубов, поскольку питомец медленно ел и вздрагивал. Кроме того, у животного присутствовал неприятный запах изо рта. Врачи в ходе осмотра выявили у него пародонтоз и прикорневое воспаление, поэтому была назначена плановая операция.

«По результатам дентального рентгена подтвердилось поражение практически всех зубов (моляров и премоляров) — периостит и наличие крупных периопекальных абсцессов, что доставляло, несомненно, очень сильную хроническую боль собаке. Операция проходила с применением газовой анестезии и заняла около двух часов. Врачи удалили 28 зубов, были оставлены только клыки и резцы», — сообщили в пресс-службе.

После операции собаке потребовался послеоперационный уход, через неделю она смогла вернуться к привычному рациону и обычной жизни.

15 октября сообщалось, что в Липецке собака проглотила иголку с ниткой и оказалась на операционном столе. Инцидент произошел с мопсом по кличке Джамбо. Во время игры пес проглотил иголку, после чего хозяева сразу отвезли животное в ветеринарную клинику.

Ранее ветеринары объяснили, почему собаки часто вылизывают лапы.

