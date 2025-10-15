Российские ветеринары спасли мопса, проглотившего иголку с ниткой

В Липецке собака проглотила иголку с ниткой и оказалась на операционном столе. Об этом сообщает Telegram-канал «Липецк с огоньком».

Инцидент произошел с мопсом по кличке Джамбо. Во время игры пес проглотил иголку, после чего хозяева сразу отвезли животное в ветеринарную клинику.

Хирурги клиники провели собаке операцию. Они смогли вытащить иголку из организма мопса с помощью эндоскопа.

До этого россиянам рассказали, как помочь проглотившему инородный предмет питомцу. Ветеринар особо отметил, что с кошками и собаками нельзя играть, используя мелкие предметы, которые они могут съесть. Также нельзя оставлять вещи, которые могут заинтересовать питомца, без присмотра.

Ранее российские ветеринары спасли бездомного кота с гигантской опухолью на носу.