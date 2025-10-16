Аферист обменял сувенирные купюры на 10 млн рублей у столичного криптоброкера

В Москве аферист обменял у криптоброкера сувенирные купюры на 10 млн рублей

В Москве мошенник украл более 10 млн рублей, обменяв их на сувенирные купюры. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все началось с того, что с криптоброкером связался неизвестный с предложением о сделке и назначил встречу в кафе. Аферист продемонстрировал потерпевшему спортивную сумку с «деньгами». После совершения обмена подделок на криптовалюту мошенник оставил сумку и ушел. Позже потерпевший обнаружил, что все купюры были сувенирными — ущерб составил более 10 млн рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в Павловском Посаде. Установлено, что он действовал по указанию куратора — его задачей была покупка сувенирных купюр на рынке и передача их жертве. За выполнение задания ему обещали 10% от украденных денег.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов».