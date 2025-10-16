На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аферист обменял сувенирные купюры на 10 млн рублей у столичного криптоброкера

В Москве аферист обменял у криптоброкера сувенирные купюры на 10 млн рублей
true
true
true

В Москве мошенник украл более 10 млн рублей, обменяв их на сувенирные купюры. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Все началось с того, что с криптоброкером связался неизвестный с предложением о сделке и назначил встречу в кафе. Аферист продемонстрировал потерпевшему спортивную сумку с «деньгами». После совершения обмена подделок на криптовалюту мошенник оставил сумку и ушел. Позже потерпевший обнаружил, что все купюры были сувенирными — ущерб составил более 10 млн рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого в Павловском Посаде. Установлено, что он действовал по указанию куратора — его задачей была покупка сувенирных купюр на рынке и передача их жертве. За выполнение задания ему обещали 10% от украденных денег.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Фигурант заключен под стражу.

Ранее мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами