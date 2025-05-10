Мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов»

Мошенники начали использовать новую схему обмана: под видом банковских сотрудников они убеждают россиян передать им сбережения якобы для проверки, а в ответ возвращают купюры «банка приколов». Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнили в полиции, одной из жертв обмана стала пожилая москвичка. В конце апреля ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка. Они заявили, что по её счету проходят подозрительные операции, и убедили женщину срочно передать наличку «на проверку». На следующий день пенсионерка отдала курьеру 3,5 млн рублей — все свои накопления.

Позже злоумышленники вновь связались с женщиной и сообщили, что деньги проверены и их можно забирать. При встрече другой курьер передал ей черный пакет. Пенсионерка не стала сразу его открывать и только спустя несколько дней увидела внутри фальшивые купюры из «банка приколов».

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

До этого руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева сообщила, что мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Они публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные, уточнила эксперт.

Ранее россиян предупредили об использовании мошенниками приложения с удаленным доступом.