Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали использовать новую схему обмана с билетами «банка приколов»

Мошенники выманивают у россиян деньги и возвращают «билеты банка приколов»
close
tsn24.ru

Мошенники начали использовать новую схему обмана: под видом банковских сотрудников они убеждают россиян передать им сбережения якобы для проверки, а в ответ возвращают купюры «банка приколов». Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

Как уточнили в полиции, одной из жертв обмана стала пожилая москвичка. В конце апреля ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками банка. Они заявили, что по её счету проходят подозрительные операции, и убедили женщину срочно передать наличку «на проверку». На следующий день пенсионерка отдала курьеру 3,5 млн рублей — все свои накопления.

Позже злоумышленники вновь связались с женщиной и сообщили, что деньги проверены и их можно забирать. При встрече другой курьер передал ей черный пакет. Пенсионерка не стала сразу его открывать и только спустя несколько дней увидела внутри фальшивые купюры из «банка приколов».

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

До этого руководитель отдела корпоративных клиентов IT-интегратора «Телеком биржа» Дина Фомичева сообщила, что мошенники перед стартом сезона отпусков начали активно обманывать россиян, подделывая сайты по продаже авиабилетов и туров. Они публикуют предложения с соблазнительно низкими ценами, заманивая своих жертв и вынуждая их предоставлять свои личные данные, уточнила эксперт.

Ранее россиян предупредили об использовании мошенниками приложения с удаленным доступом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами