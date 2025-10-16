Мальчишник в горах обернулся шестичасовой спасательной операцией

Мальчишник в горной хижине недалеко от Оберстдорфа закончился спасательной операцией, которая длилась более шести часов и потребовала участия горных спасателей и полиции, пишет Spiegel.

Как сообщили представители горной спасательной службы Оберстдорфа, сигнал о происшествии поступил незадолго до полуночи. Сообщалось пьяном мужчине с травмой головы, находившемся в горной хижине на высоте 1804 метра. Второй участник вечеринки, также в состоянии сильного алкогольного опьянения, отказывался сотрудничать с экстренной помощью и мешал проведению операции.

Из-за густого тумана вертолет, пригодный для ночных полетов, не смог взлететь. В результате спасатели были вынуждены подняться к хижине по канатной дороге. Когда команда добралась до места происшествия, картина, по их словам была хаотичной.

«Мальчишник, почти все гости сильно пьяны», — вспоминают спасатели.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь и транспортировали вниз на канатной дороге. Второй пострадавший наотрез отказывался завершать праздник и хотел остаться в горах, однако спасатели и полицейские уговорили его спуститься в долину.

Представители горной службы отметили, что подобные инциденты, к сожалению, происходят все чаще — туристы и отдыхающие недооценивают погодные условия и высоту, сочетая алкоголь с горами, что нередко заканчивается дорогостоящими и опасными спасательными операциями.

Ранее участники мальчишника устроили хаос на борту самолета, вынудив его сменить курс.