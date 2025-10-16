Делягин: даже полная отмена выходных в РФ не повысит производительность труда

В России искусственно подавляют технологический прогресс, в том числе роботизацию и автоматизацию производства, ради максимального завоза в страну иммигрантов, считает депутат Госдумы Михаил Делягин. Комментируя идею об уменьшении количества выходных с целью повышения производительности труда, он в беседе с НСН отметил, что даже их полная отмена не поможет на фоне сокращения поддержки со стороны государства.

Сегодня РФ уже входит в число стран, лидирующих по длительности рабочего времени, хотя в итоге оно не всегда используется рационально, заявил депутат.

«Другое дело, как это время используется. Потому что у нас для обеспечения завоза максимального количества иммигрантов искусственно тормозится роботизация и автоматизация. И в целом у нас создана модель экономической колонии, которая вывозит сырье, блокирует обработку и в целом производство добавленной стоимости», — пояснил Делягин.

Он добавил, что депутаты утвердили в первом чтении вторую правку бюджета текущего года с сокращением поддержки промышленности на сумму, превышающую 200 млрд рублей. Речь идет о фактически замороженных ресурсах, а также сокращении почти в 60 раз поддержки автоматизации, пояснил депутат.

«Понятно, что когда людям не дают работать эффективно, можно вообще отменять выходные, но ни к какому повышению реальной производительности труда это не приведет. Только к истощению людей и к ускорению вымирания населения», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Делягина, в решении подобных вопросов есть только два основных пути – либо поддержка технопрогресса, либо его искусственное подавление в угоду интересов глобальных конкурентов. В пример второго варианта он привел пенсионную реформу, подчеркнув, что она как раз продемонстрировала, к чему приводит попытка заставить людей работать в возрасте, когда это уже физиологически тяжело или даже невозможно.

Напомним, с идеей пересмотреть количество праздничных дней и отпусков в России выступил общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов. По его словам, оплачиваемый отпуск необходимо сократить до 21 календарного дня, а новогодние праздники — до шести дней, за которые страна теряет «сотни миллиардов рублей в результате простоя производств». В условиях проведения СВО Россия нуждается в беспрерывном производстве военной и гражданской продукции, поэтому сейчас не время россиянам «прохлаждаться месяц на курортах и дачах», заявил он.

